В ЛНР рассказали, насколько увеличили зарплату шахтерам в «Востокугле»

Повышение зарплаты идет одновременно с ростом производительности труда горняков. Фото: mintop.su

Председатель Федерации профсоюзов (ФП) Республики Игорь Рябушкин на совещании с председателем Правительства ЛНР Сергеем Козловым сообщил о росте зарплаты шахтеров республиканской топливной компании «Востокуголь».

- Без увеличения тарифов, с ростом производительности труда растет и заработная плата. Средняя зарплата за июль составила 17 115 рублей. В мае, когда образовалась РТК, было 14 054, - проинформировал Рябушкин.

Наиболее существенно выросла оплата у горнорабочих очистного забоя (ГРОЗ) и проходчиков.

- У ГРОЗов по сравнению с маем - на 5 505 рублей. У проходчиков - на 6 677 рублей, - сообщил Рябушкин.

Впрочем, на некоторых угледобывающих предприятиях Республики еще остаются долги по зарплате за апрель, которые шахтерам не выплатило предыдущее руководство шахт.

- Эта задолженность в любом случае будет погашена. Это 60% за апрель, за май получена зарплата работниками «Востокугля», за июнь получена, и за июль будет выплачена 14 августа, - сказал Козлов.

Генеральный директор «Востокугля» Владимир Шатохин отметил, что увеличение заработной платы стало возможным благодаря оптимизации работы шахт, в том числе системы оплаты труда рабочим.

- Введена грейдовая система, которая очень прозрачна, она понятна, и это позволяет уже сегодня коллективам, бригадам управлять своей заработной платой, своим трудом, своим упорством, - сказал он.

Кстати, добыча угля на РТК за два месяца выросла в 2 раза.

- Если в мае мы добыли 286 тысяч тонн, то в июне мы закончили месяц в 423 тысячи тонн угля. В июле мы смогли уже перешагнуть полумиллионный рубеж. Это почти в два раза мы превысили уровень мая, когда мы начинали работать, - сообщил гендиректор. - Также в результате ремонта на наших обогатительных фабриках мы ушли от аварийности и выпустили в июле месяце более полумиллиона тонн готовой угольной продукции.

Напомним, республиканская топливная компания «Востокуголь» объединяет 56 предприятий, на которых трудятся более 30 тысяч человек.

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