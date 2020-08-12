Самоизоляция жителей ЛНР на Украине сократится до двух дней

Возле вагончика, где сдают тесты, сразу образовалась очередь. Фото: БФ «Право на защиту».
На украинском пункте пропуска «Станица Луганская» установили вагончик, где можно пройти процедуру ПЦР-тестирования на COVID-19. Результат обещают предоставить через 48 часов после поступления образцов в лабораторию. До его получения человек должен находиться в месте самоизоляции под контролем приложения в мобильном телефоне «Дій вдома» («Действуй дома»).
Таким образом, время пребывания на домашнем карантине сокращается с двух недель до двух дней.
Преимущество новшества сразу оценили жители ЛНР. Возле вагончика сразу образовалась очередь.
- Я еду по работе, и торчать полмесяца мне совершенно невыгодно, - сказал «КП» луганчанин Алексей.
Хотя он отметил, что тестирование обойдется в приличную сумму - 1225 гривен (3 тысячи рублей).
- Но я за счет заработка и сэкономленного времени на аренде квартиры все равно в плюсах буду, – сделал вывод мужчина.
Впрочем, далеко не все разделяют это мнение.
- Эти тесты должны быть бесплатными. Где деньги, которые выделяются на борьбу с короновирусом? Люди вынуждены пересекать линию соприкосновения по необходимым причинам. Они не прогуливаются в свое удовольствие, - считает Марина Ашихмина.
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