Погода в Луганске на день: 12 августа ожидается кратковременный дождь с грозой

Ожидается кратковременный дождь с грозой Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Погода в столице Луганской Народной Республики будет пасмурной. Об этом сообщают синоптики.

- С 21.00 11 августа до 21.00 12 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, - прогнозируют синоптики.

Отмечается, что ночью местами пройдет слабый кратковременный дождь, а днем ожидается кратковременный дождь и гроза.

- Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-17, днем 23-28 градусов тепла.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 26-28 градусов тепла.

В Красном Луче, Перевальске, Стаханове, Первомайске, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 14-16 градусов ночью и 25-27 градусов выше нуля днем.

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