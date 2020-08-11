22 августа в Донецком ботаническом саду пройдет выставка «Виноград Донбасса — 2020»

Выставка винограда в ботсаду пройдет во второй раз. ФОТО: Архив "КП"

- Состоится конкурс в четырех номинациях: — «За лучшую гроздь»; — «За самую весомую гроздь»; — «За самый вкусный виноград»; — «Приз зрительских симпатий», - сообщает пресс-служба Минагропрома .

В последней номинации победителя определят посетители выставки. Планируются мастер – классы мастер-классов и консультаций сотрудниками ботсада и практиками–виноградарями. Первая выставка прошла в прошлом году и собрала около 20 участников..

Тогда Татьяна Петина из Калининского района Донецка стала победительницей сразу в двух номинациях: «За лучшую новинку винограда любительской селекции» и «За самый вкусный виноград». Обе награды садоводу принес сорт «Искра». Кстати, выращиванием винограда Татьяна занимается всего четыре года. Кроме «Искры» садовод привезла на выставку еще сорта: «Юбилей Новочеркасска», «Аэлита», «Преображение», «Столетие», «Фурор».

– Очень многим понравился мой виноград. Я думаю, он был слаще, чем у других, – говорит она. – Например, у «Искры» приятный мускатный вкус и большие красивые грозди весом больше килограмма. Саженцы этого винограда я купила в самый разгар войны у донецкого виноградаря.

В этом году Татьяна тоже собирается участвовать в выставке и привезет на суд горожан еще больше сортов.

- Виноградарство очень затягивает, я даже думаю, что надо бросать работать и заниматься только выращиванием винограда, - говорит дончанка.

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