Погода в Донецке на день: 12 августа столбик термометра поднимется до +28

День пройдет без осадков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

В среду, 12 августа, погода в столице Донецкой Народной Республики будет жаркой. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 28 градусов выше нуля.

- Утро и вечер в Донецке будут ясными, днем ожидается облачность, - говорится в сообщении синоптиков

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Утром температура воздуха покажет 24 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется – до 28 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 21 градусов тепла.

Скорость ветра до 4,8 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память апостолов Силы, Силуана и других. В прежние времена заметили, если в это время дни стоят пасмурные и прохладные, то дождя опасаться не должно, и работы в поле могут продолжаться без остановки; когда же душно и тягостно, и насекомые особенно злы и едки, то будет дождь.

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