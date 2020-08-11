НМ ЛНР: Вышедшие из-под контроля украинские радикалы могут нарушить действующие перемирие в Донбассе

Перемирие в Донбассе могут нарушить украинские радикалы. Фото: штаб "ООС"

По информации Управления Народной милиции Луганской Народной Республики, в районе населенного пункта Счастье на позициях находятся военнослужащие, принимавшие участие в государственном перевороте 2014 года, которые отрицают курс мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сообщил офицер пресс-службы УНМ ЛНР Иван Филипоненко.

- Осознавая неизбежность подобных провокаций со стороны подчиненных подразделений, которые изначально были против любых мирных инициатив, украинское командование пытается переложить ответственность за возможные нарушения на военнослужащих Народных Республик, - сказал он.

Филипоненко добавил, что для подготовки фейковых материалов, компрометирующих подразделения Народной милиции, киевские силовики задействовали подконтрольные СМИ.

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