«Украл технику, одежду и несколько кустов смородины»: В Горловке задержали вора

В Горловке задержан вор. Фото: МВД ДНР

В Горловке за кражу задержали ранее судимого 65-летнего мужчину. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- Следствием установлено, что освободившийся из мест лишения свободы мужчина вел бродяжнический образ жизни, - рассказали правоохранители.

Через некоторое время мужчина приметил дом, проследил график работы хозяина жилища, и в отсутствие потерпевшего проникал внутрь дома и постройки на придомовой территории, откуда несколько раз совершил кражи имущества.

- Добычей вора стали мобильные телефоны, предметы мужской одежды, электроинструменты, а также несколько кустов смородины, - сообщила следователь СО Никитовского РО Горловского ГУ МВД ДНР Татьяна Прийма. – Имущество частично возвращено законному владельцу.

Преступнику грозит наказание в виде шести лет лишения свободы.

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