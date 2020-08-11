Данные разведки: Киевские силовики разместили бронетехнику в Счастье и Теплом

Бронетехника отмечена в Счастье и Теплом. Фото: штаб "ООС"
Вооруженные формирования Украины разместили бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах Луганщины. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
- По информации нашей разведки, в населенном пункте Счастье вскрыто размещение двух бронетранспортеров, а в поселке Теплое размещены три боевые машины пехоты, - сообщил он.
Филипоненко отметил, что местные жители писали жалобы командующему оперативно-тактической группировки «Север» полковнику Алексею Шандару жителей с просьбой убрать военную технику, размещение которой приводит к уничтожению полей и автомобильных дорог.
- Однако до настоящего времени военная техника с территории населенных пунктов не выведена, - сказал представитель оборонного ведомства Республики.
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