В Попасной разыскивают пьяных солдат ВСУ, сбежавших из обсервации за алкоголем

Военнослужащие сбежали. Фото: штаб "ООС"

Из обсервационного лагеря в Попасной за алкоголем и продуктами сбежали два пьяных солдата вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- В районе населенного пункта Попасная сотрудниками военной службы правопорядка были задержаны двое военнослужащих 30-й бригады, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки документов установлено, что военнослужащие содержатся на изоляции в полевом обсервационном лагере, откуда убыли для приобретения алкоголя и продуктов питания в магазин «Айсберг», - рассказал он.

Филипоненко отметил, что при попытке задержания солдаты скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время на территории временно подконтрольной Украине скрываются двое военнослужащих 30-й бригады, которые могут быть носителями коронавирусной инфекции, - подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.

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