В ЛНР мужчина подорвался на мине, а 7-летний мальчик на – гранате

Советскую мину ПМН-2 до сих пор активно применяют украинские военные в Донбассе. Фото: Пресс-центр штаба ООС

37-летний житель Луганска подорвался на мине, установленной украинскими националистическими формированиями у села Обозное Славяносербского района. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Луганчанин отдыхал с женой и сыном в садовом товариществе «Уголек». 9 августа мужчина с сыном отправились на велосипедах рыбачить на берег реки Северский Донец. Отец ехал впереди и подорвался на неизвестном предмете. Пострадавшего госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу с диагнозом контузия головного мозга, множественные осколочные ранения тела и конечностей.

- Житель Луганска подорвался, предположительно, противопехотной мине ПМН-2, установленной украинскими националистическими формированиями, занимавшими позиции в данном районе в период боевых действий 2014 года, - сказал офицер пресс-службы.

А 7 августа 7-летний мальчик из Артемовска Перевальского района подорвался на ручной гранате. Ребенка госпитализировали в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу в с диагнозом минно-взрывная травма, осколочное ранение головы, лба, живота, паховой области.

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