Донецкий врач рассказал, как уберечь ребенка от сколиоза: семь советов родителям

В Донецке больше 19 тысяч школьников на учете со спиной Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Сиди ровно, не горбись. Иначе будешь, как вопросительный знак, - учителя говорят своим ученикам. И абсолютно правы: сидение крючком часто приводит к сколиозу. У детей искривляется позвоночник, он выглядит дугой, одно плечо вдруг оказывается ниже другого, а голова наклонена. Меняется походка, появляются боли в спине. Головные боли. Ребенок быстро устает.

- Сейчас у нас эпидемия сколиоза, - заявил «Комсомолке» республиканский детский ортопед-травматолог Владимир Воропаев. - Только в Донецке в прошлом году осмотрели 123 762 ребенка (это дошкольники, которые шли в первый класс, и школьники), из них у 22 433 детей выявили нарушение осанки и у 2743 - сколиоз. На сегодня на диспансерном учете в столице всего состоит больше 19 тысяч детей и подростков с заболеваниями костно-мышечной системы.

Чаще всего сколиозом страдают дети от 10 до 14 лет. Этот недуг может прогрессировать до 15 лет (в этом возрасте закрываются зоны роста позвоночника).

- Современные дети изнежены. Много часов подряд проводят за компьютером и почти не выходят во двор, побегать или погонять мяч. В этом и есть корень зла, - говорит Владимир Николаевич.

В Донецке больше 19 тысяч школьников на учете со спиной Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ПОЧЕМУ НАЗЫВАЮТ «ШКОЛИОЗОМ»

90 процентов детей «зарабатывают» сколиоз сидением за партами и тяжелыми портфелями. В Минздраве ДНР рекомендуют: в первых классах ранец не должен быть тяжелее 2 килограммов, в средних – 3 килограммов, а в старшей школе - 4 килограммов.

Проблемами с осанкой оборачивается и неправильное ношение ранца.

- Нельзя накидывать его на одно плечо. Школьный рюкзак нужно носить на обеих лямках за спиной, - рассказывает Владимир Воропаев.

Хороший ранец ребенок не сможет носить за ручку, потому что производители специально делают их тонкими и неудобными - можно повесить на крючок, но в ладони долго не удержать.

Родителям школьников начальной школы Владимир Николаевич советует время от времени контролировать, не берет ли ребенок лишнего в школу. В ранце не место игрушкам и сменной обуви.

- Следите, чтобы ребенок не наполнял сумку до отказа, - говорит детский ортопед-травматолог. - Дети часто забывают вовремя выложить лишние учебники, поэтому об этом тоже стоит напоминать.

Для развития сколиоза достаточно полгода, а на его лечение уйдут годы. Больная спина - причина многих проблем в организме. Нарушаются функции дыхания и сердечно-сосудистой деятельности. К тому же если на искривление позвоночника не обращать внимания, то такое заболевание, как остеохондроз, может начаться уже в 20 с небольшим лет.

ВСЕ В РУКАХ РОДИТЕЛЕЙ

- Чем раньше начинаем лечить, тем лучше, - говорит Владимир Воропаев. - Если у ребенка только начался искривляться позвоночник, то помогут массаж и плавание. В более запущенных случаях не обойтись без специальных корсетов от шеи до пояса. Иногда помочь может только операция по «вживлению» металлического каркаса в позвоночник.

При нарушении осанки ребенка нужно показывать ортопеду хотя бы раз в полгода. Если сколиоз прогрессирует - каждые три месяца. Доктор назначает упражнения лечебной физкультуры, которым обучает инструктор или врач ЛФК. И нужно заниматься каждый день!

ВАЖНО!

МИНИМУМ СИДЕНИЯ - МАКСИМУМ ДВИЖЕНИЯ

Как уберечь ребенка от сколиоза – посоветовал главный детский ортопед ДНР.

Родителям нужно обращать внимание на то, сутулится ребенок или нет, как он сидит на стуле. Существуют экспресс-тесты для определения сколиоза.

- Ребенок из положения стоя должен наклониться, и родитель или доктор со стороны спины смотрит, если ли какое-то или реберное, или мышечное выбухание, - рассказал «КП» республиканский детский ортопед-травматолог Владимир Воропаев.

Приучите ребенка держать спину ровно. Нельзя сидеть боком, подогнув одну ногу под себя. Вредно наклоняться над экраном телефона и планшета: нужно держать гаджет перед глазами.

При этом ребенок должен достаточно времени бывать на свежем воздухе. Мышцы спины можно укрепить несложными упражнениями: растягивать эспандер или специальную резинку, делать зарядку с гантелями, висеть на турнике, плавать.

Донецкий врач рассказал, как уберечь ребенка от сколиоза Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ШКОЛЬНЫЙ РЮКЗАК: КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ

Специалисты советуют взвесить его еще до покупки.

У рюкзака должна быть плотная формоустойчивая спинка и светоотражающие элементы - так ребенка будет лучше видно на пешеходных переходах. В начальной школе пустой ранец должен весить не больше 700 граммов, а в старших классах - не больше 1 килограмма.

Не покупайте рюкзак на вырост. Его ширина должна быть не больше ширины плеч ребенка. Для безопасности школьников у портфеля должны быть: информация о стране-производителе и изделии, знаки качества, маркировка с возрастом ребенка. Мягкие, регулируемые лямки S-образной формы.

Подводя итоги. Семь главных советов республиканского детского ортопеда.

1. Правильно выберите школьный рюкзак.

2. Нельзя перегружать ранец.

3. Нельзя накидывать его на одно плечо.

4. Выполнение домашних заданий должно чередоваться с играми на свежем воздухе.

5. Спину нужно держать ровно, не сутулясь.

6. Вовремя показывайте ребенка врачу. На первой стадии помогут массаж и плавание.

7. Занятия спортом важны.

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