За все время коронавирус в ДНР выявлен у 1963 жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 30 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из Украины и один случай – у прибывшего из Российской Федерации. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 3 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказали в Минздраве ДНР.

Отмечается, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано 32 человека.

- Зарегистрировано два летальных случая – мужчины в возрасте 36 и 75 лет, - сообщили в здравоохранительном ведомстве.

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