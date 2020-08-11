За все время коронавирус в ДНР выявлен у 1963 жителей
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Коронавирус в ДНР выявлен еще у 30 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.
- Два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из Украины и один случай – у прибывшего из Российской Федерации. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 3 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказали в Минздраве ДНР.
Отмечается, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано 32 человека.
- Зарегистрировано два летальных случая – мужчины в возрасте 36 и 75 лет, - сообщили в здравоохранительном ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Донецкий врач рассказал, как уберечь ребенка от сколиоза: семь советов родителям
Эпидемия сколиоза не обошла и Донецк (подробности)