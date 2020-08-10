Погода в Донецке на день: 11 августа до самого вечера будет пасмурно, возможны осадки

По предварительному прогнозу на 12 – 13 августа могут пойти кратковременные дожди с грозами, общий температурный фон понизится Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Утро 11 августа в Донецке будет ясное. Воздух прогреется до 25 градусов тепла, ветра практически не будет. Но уже к середине дня на небе появятся густые облака. Он продержатся до самого вечера. А ночью возможно пойдет дождь.

Синоптики прогнозируют на этот день облачность, небольшой ветер (до семи метров в секунду) и высокий температурный фон. Температура воздуха будет колебаться от 25 до 28 градусов тепла.

Народный прогноз погоды. 11 августа отмечается день святого мученика Калинника. Наши предки могли предсказывать наступление осени по всяким мелочам. Так, например, в этот день они проверяли овес. Если спелый овес второй раз зазеленеет, то осень будет ненастной. Также на 11 августа есть собственная характерная погода. Ее называют «мороки» - это мрачное туманное время, которое наступает с самого утра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР выразил надежду о скорейшем освобождении российского журналиста Семена Пегова

Благодаря журналистской деятельности Пегова, в свое время вышла целая серия фильмов о событиях в Донбассе (подробнее)