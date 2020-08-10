Глава ДНР выразил надежду о скорейшем освобождении российского журналиста Семена Пегова

Во время протестов в Минске МВД были задержаны около трех тысяч человек Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Глава ДНР Денис Пушилин выразил надежду о скорейшем освобождении российского журналиста Семена Пегова, который был задержан в Минске во время освещения акции протеста. Заявление главы государства распространила 10 августа его администрация.

— Семена Пегова в Донбассе знают все. Свои репортажи с места событий он вел все эти годы, причем непременно из самых горячих точек, которых у нас было немало. Архивного материала накопил столько, что хватило на серию фильмов «Позывной «Донецк». История одного аэропорта», «Позывной «Донецк». История Дебальцевского котла», «Его Оплот». Недаром Семен награжден знаком отличия «За заслуги перед Республикой», — говорится в заявлении.

Кроме того, Денис Пушилин добавил, что сюжеты Пегова всегда отличались объективности и достоверностью. Поэтому так необходимо, чтобы его скорее выпустили на свободу, и он мог продолжать свою журналистскую деятельность. Со своей стороны, Глава ДНР, заявил, что сделает все необходимое.

Добавим, что акция протеста в Минске разгорелась воскресеньем вечером, после объявления результатов экзитполов. Согласно обнародованным данным действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская – 10,09%, все остальные получили менее 2% голосов.

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