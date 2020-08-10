Погода в Луганске на день: 11 августа возможен небольшой дождь с грозой

По предварительному прогнозу на 12 – 13 августа могут пойти кратковременные дожди с грозами, общий температурный фон понизится Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

11 августа в Луганске будет переменная облачность. Также в этот день возможен небольшой кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха будет колебаться от 12 градусов ночью до 30 градусов днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— С 21:00 10 августа до 21:00 11 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 25-30 градусов тепла, — говорится в сообщении.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 14-16 градусов выше нуля, днем – 28-30 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 27-29 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 15-17 градусов тепла ночью до плюс 27-29 градусов днем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Луганщине таксист обезоружил пьяных всушников, отказавшихся оплачивать поездку

Бойцы ВСУ отказывались оплачивать поездку, угрожая таксисту автоматом. Но мужчина обездвижил военных и сдал их в военную комендатуру (подробнее)