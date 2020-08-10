Погода в Донецке на неделю: Ожидаются кратковременные дожди, грозы и понижение температуры

Начало недели выдалось облачное и температурой в районе 29 градусов тепла Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

На этой неделе синоптики прогнозируют в ДНР кратковременные дожди с грозами и резкое понижение температуры воздуха ночью (до +13 градусов). Об этом 10 августа сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

— По данным Гидрометцентра МЧС ДНР на текущей неделе в Республике ожидаются следующие погодные условия: в первой половине – местами кратковременные дожди, грозы; температура воздуха: ночью +15..20º, днем +24..29º; во второй половине – без осадков; небольшое понижение фона температуры: ночью +13..18º, днем +21..26º», — говорится в сообщении.

Синоптики сделали небольшой анализ, сравнив результаты прошлой и этой недели. Явно становится, что погода постепенно сменяется на осенний сезон и становится все более переменчивой. На прошлой неделе синоптики прогнозировали жару без осадков. В этот раз данные Гидрометцентра указывают на резкое понижение температуры и преимущественно облачную погоду в Донецке.

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