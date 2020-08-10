«Почта Донбасса» с 1 августа выдала больше тысячи полисов ОСАГО

ОСАГО – вид страхования ответственности, позволяющий компенсировать вред жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 августа «Почта Донбасса» выдала 1252 полиса ОСАГО, оформленные местными автомобилистами у республиканского страховщика «Хатхор». Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия.

— На сегодняшний день сотрудниками предприятия оформлено 1 252 полиса, — говорится в сообщении.

Кроме того, в «Почте Донбасса» добавили, что на сегодняшний день полис ОСАГО можно оформить больше, чем в 60 отделениях почтовой связи в 26 населенных пунктах Республики. Воспользоваться услугами «Хатхор» могут как местные жители, так и иностранцы, въезжающие на территорию Республики на собственном транспортные средства.

В местном законодательстве указано, что страхованию подлежат все автомобили. Исключение составляют те транспортные средства, что не имеют колесных движителей, разгоняются не более 20 км/ч, а также прицепы и некоторые машины вооруженных сил.

Иностранцы, которые въезжают на территорию Республики, обязаны застраховать свои автомобиль не позднее одного рабочего дня со дня пересечения границы.

При этом четко установленной цены на ОСАГО нет. Ее стоимость зависит от технических характеристик машины, территории ее использования и количество лиц, допущенных к управлению. В случае ДТП, потерпевший может рассчитывать на страховую сумму до 160 тысяч рублей и компенсацию за вред его имуществу до 120 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецкий врач рассказал, как уберечь ребенка от сколиоза: семь советов родителям

Эпидемия сколиоза не обошла и Донецк (подробнее)