Басурин обвинил боевиков ВСУ в осквернении могил вблизи Дзержинска

Тем временем другая группа боевиков оборудовала новые позиции при помощи взрывчатки в Троицком Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Боевики ВСУ в Донбассе решили оборудовать новые позиции в районе кладбища вблизи поселка Новогородское, что находится под контролем Украины городом Дзержинском. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин, со ссылкой на разведку.

— В нарушение достигнутых договоренностей вблизи временно оккупированного населенного пункта Новгородское противник осуществлял инженерные работы. Боевики 35 бригады проигнорировали не только действующее соглашение о перемирии, но и нормы морали. Свои позиции они оборудуют в районе кладбища, — говорится в сообщении.

Кроме того, замначальника добавил, что в связи местные жители поселка подали коллективную жалобу на боевиков в военно-гражданскую администрацию. Но заканчивать «процесс осквернения могил» украинское командование не планирует.

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