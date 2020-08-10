Корнавирус в ДНР: За все время выявлено 1933 случая заражения COVID-19

Всего в мире на утро 10 августа 20 025 950 подтвержденных заболевших COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За все время коронавирус в ДНР был выявлен у 1933 человек. При этом за прошедший день новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано не было. Поскольку, исследования на заболевание не проводились из-за санобработки лаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

Таким образом, за все время от коронавируса в ДНР вылечились 859 человек. По данным на утро 10 августа на лечении до сих пор находятся 953 пациентов, летальных случаев 111, в стационаре – 516, а на самоизоляции на дому – 1921 человек. Всего под наблюдением медиков на сегодняшний день находится 2931 человека.

— По состоянию на 10 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 85 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение, — добавили в ведомстве.

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