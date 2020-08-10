В ЗАГСах ДНР появилась услуга истребования документов с территории ЛНР

Жители ДНР в местных ЗАГСах могут получить документы с печатями ЛНР Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЗАГСы ДНР стали более плотно сотрудничать с соседней Республикой. Теперь там можно истребовать документы о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные ЗАГСами ЛНР. Об этом на днях рассказали в Минюсте ДНР.

— При подаче заявления об истребовании документов о государственной регистрации актов гражданского состояния заявителю необходимо предоставить паспорт, а также документы, подтверждающие родственные отношения или изменения фамилии, — говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться данной услугой необходимо собрать весь перечень, указанных документов, обратиться в ЗАГС по месту регистрации с просьбой об оказании правовой помощи и заплатить госпошлину 200 рублей за истребование документов с территории ЛНР.

От уплаты госпошлины освобождаются: инвалиды Великой Отечественной войны; семьи воинов, которые погибли или пропали без вести; участники боевых действий и приравненные к ним; граждане 1-4 категории, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы; инвалиды детства; инвалиды 1 – 2 группы. Доказательством для освобождения от оплаты услуг ЗАГСа служит документ, подтверждающий льготную категорию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР посетил международное байк-шоу в Крыму

К подножию горы Гасфорта приехали больше ста мотоциклистов из республик Донбасса (подробнее)