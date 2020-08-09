Погода на день в Донецке: 10 августа будет небольшая облачность, до +18 градусов

10 августа в Донецке будет до +18 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 10 августа будет небольшая облачность. Без осадков.

По данным Центра гидрометеорологии МЧС ДНР, воздух прогреется до 16-18 градусов тепла.

В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память целителя Пантелеймона. В этот день боятся грозы («Кто на Палия (Пантелеймона) работает, у того гроза спалит хлеб»). В это время начинается ранний листопад у березы; ходят за лечебными травами и кореньями. Наши предки заметили, если птицы перестают петь, вскоре будет непогода.

По прогнозам синоптиков, 11 августа в Донецке и ДНР погода не поменяется.

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