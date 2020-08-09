Погода в Луганске на день: 10 августа переменная облачность, до 29 градусов тепла

10 августа в Луганске до 29 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

10 августа в ЛНР температура воздуха будет колебаться от 12 градусов тепла ночью до 29 градусов тепла днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС.

- С 21.00 9 августа до 21.00 10 августа на территории Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем - 27-29 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 25-27 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 15-17 градусов тепла ночью до плюс 27-29 градусов днем.

11 августа, по предварительному прогнозу, днем местами пройдет слабый кратковременный дождь; температура воздуха ночью 12-17, днем 24-29 градусов тепла.

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