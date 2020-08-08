Символ прошлой эпохи: Донецкая муздрама открыла «Кабинет драматурга»

Донецкая муздрама открыла «Кабинет драматурга». Фото: Донецкий музыкально-драматический театр

В помещении Сцены на Садовом донецкой муздрамы открылся музейный уголок. Он получил название «Кабинет драматурга».

- Год назад произошло историческое событие – нам передали первый Юзовский театр, - говорит генеральный директор-художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Наталья Волкова. - Тогда мы были безумно счастливы, что у муздрамы будет ещё один дом. Нам хотелось, чтобы в нём кипела театральная жизнь, но при этом сохранился дух того времени. «Кабинет драматурга» – это, безусловно, символ прошлой эпохи.

Создавали музейный уголок работники театра. Они приносили для экспозиции личные раритетные вещи, старинные семейные фотографии.

Генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова. Фото: Донецкий музыкально-драматический театр

- В музее можно увидеть не только безукоризненно воссозданные копии вещей прошлых веков, но также настоящий антиквариат и предметы с интересной судьбой, - рассказывают в драмтеатре. - Среди экспонатов – стул, выпущенный в 1910 году и пишущая машинка, датированная 1937 годом. Здесь же находится диван, который успел «поиграть» в нескольких спектаклях. Затем он переехал в правительственную комнату, где художественный руководитель театра Марк Бровун радушно принимал именитых гостей. Среди них: Армен Джигарханян, Богдан Ступка, Владимир Гостюхин и другие.

«Кабинет драматурга» это не только музейный уголок, а и фотозона для зрителей. Организаторы говорят, что можно будет присесть на стул или диван, заглянуть в рукопись.

Донецкая муздрама открыла «Кабинет драматурга». Фото: Донецкий музыкально-драматический театр

«Сцена на Садовом»

Старинное здание, в котором когда-то располагался театр братьев Тудоровских, перешел в распоряжение донецкого драмтеатра в августе прошлого года.

- За короткое время собственными силами, благодаря помощи Правительства Республики и министерства культуры ДНР удалось не только отремонтировать помещения, но и придать им презентабельный вид, - рассказывают в театре. - Муздрама вернула зданию его историческое предназначение, открыв здесь пятую площадку – Сцену на Садовом.

На сегодня здесь идет показ пятнадцати репертуарных спектаклей, продолжаются интерьерные работы, в оформлении стремятся передать атмосферу тех лет, когда здесь был культурный центр Юзовки.

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