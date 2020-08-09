Глава ДНР и «Хирург» посадили дерево на аллее Русской весны под Севастополем. Фото: Сайт Главы ДНР

Сегодня, 9 августа, Глава ДНР Денис Пушилин вместе с лидером международного клуба «Ночные волки» Александром Залдастановым («Хирург») посадил дерево на аллее Русской весны у подножия горы Гасфорта возле Севастополя.

- У подножия горы Гасфорта, где в Крыму проходит байк-шоу, есть аллея Русской весны, заложенная совсем недавно, весной этого года. Сегодня она пополнилась еще одним деревцем, которое мы посадили вместе с лидером международного клуба «Ночные волки» Александром Залдастановым, - рассказал Денис Пушилин.

Значение Русской весны для Крыма и Донбасса трудно переоценить.

- Ценности и цели у нас общие, - подчеркнул Глава Республики.

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