Как правильно выбирать школьный рюкзак: советы донецкого ортопеда

В ДНР на учете больше 19 тысяч детей со сколиозом другими нарушениями осанки Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

У рюкзака должна быть плотная формоустойчивая спинка и светоотражающие элементы - так ребенка будет лучше видно на пешеходных переходах. В начальной школе пустой ранец должен весить не больше 700 граммов, а в старших классах - не больше 1 килограмма. Об этом «КП» рассказал республиканский детский ортопед-травматолог Владимир Воропаев.

- Не покупайте рюкзак на вырост. Его ширина должна быть не больше ширины плеч ребенка, - рассказал Владимир Николаевич.

Для безопасности школьников у портфеля должны быть: информация о стране-производителе и изделии, знаки качества, маркировка с возрастом ребенка. Мягкие, регулируемые лямки S-образной формы.

Напомним, что 90 процентов детей «зарабатывают» сколиоз сидением за партами и тяжелыми портфелями. В Минздраве рекомендуют: в первых классах ранец не должен быть тяжелее 2 килограммов, в средних – 3 килограммов, а в старшей школе - 4 килограммов.