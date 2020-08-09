В ДНР среди школьников эпидемия сколиоза

Владимир Воропаев говорит, что родители мало внимания уделяют осанке своих чад Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас в ДНР эпидемия сколиоза. В одном только Донецке в прошлом году врачи-ортопеды осмотрели 123 762 ребенка (это дошкольники, которые шли в первый класс, и школьники), из них у 22 433 детей выявили нарушение осанки и у 2743 - сколиоз. На сегодня на диспансерном учете в столице всего состоит больше 19 тысяч детей и подростков с заболеваниями костно-мышечной системы. Об этом «Комсомолке» сообщил республиканский детский ортопед-травматолог Владимир Воропаев.

Чаще всего сколиозом страдают дети от 10 до 14 лет. Этот недуг может прогрессировать до 15 лет (в этом возрасте закрываются зоны роста позвоночника).

- Современные дети изнежены. Много часов подряд проводят за компьютером и почти не выходят во двор, побегать или погонять мяч. При этом носят тяжелые рюкзаки, нередко – на одном плече. В этом и есть корень зла, - прокомментировал Владимир Николаевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школьная ярмарка в Донецке 2020: адрес и график проведения

Школьная ярмарка в Донецке 2020 начнет работать 15 августа (подробности)