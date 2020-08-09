Украинские офицеры обманом собирали деньги на покупку пропавшей техники. Фото: ucoz.com

Командование одной из бригад ВСУ собирало деньги у подчиненных якобы на оказание помощи командиру батальона, чтобы на самом деле приобрести приборы ночного видения вместо пропавших со складов. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В 72-й бригаде проводился сбор денег якобы для помощи командиру одного из батальонов бригады, ранее попавшему в аварию. Однако данной акцией достигаются иные цели. Командир бригады полковник Богомолов на служебном совещании поставил задачу командирам подразделений вырученные от пожертвований средства направить на закупку недостающих приборов ночного видения, - сообщил Яков Осадчий.

Представитель Народной милиции пояснил, что ранее в бригаде во время проведения инвентаризации военного имущества, полученного в рамках иностранной помощи, была выявлена пропажа 12 приборов ночного видения американского производства.

Сейчас в подразделениях бригады проводится разбирательство. Командованием оперативного командования «Север» поставлена задача Богомолову до 5 сентября восстановить недостающее имущество.

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