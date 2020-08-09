В Донбассе задержали семерых ВСУшников, торговавших краденым оружием

В Донбассе задержали семерых украинских боевиков, торговавших краденым оружием и боеприпасами. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Сотрудники СБУ задержали троих киевских силовиков из 93-й бригады в тот момент, когда военнослужащие пытались сбыть очередную партию похищенного оружия в Рубежном.

- При задержании у злоумышленников были изъяты 11 гранатометов, 30 гранат, больше 30 запалов для гранат и почти 4 тысячи патронов, - заявил Осадчий. – Во время работы комиссии службы ракетно-артиллерийского вооружения штаба «ООС» в подразделениях 30-й бригады было вскрыто 14 фактов хищения оружия и боеприпасов военнослужащими соединения с целью продажи. По горячим следам сотрудники военной службы правопорядка задержали четверых рядовых соединения.

Последние пояснили, что они пошли на преступление, чтобы купить продуктов.

- Украинские бойцы на передовой вынуждены самостоятельно обеспечивать себя питанием, так как качество приготовления пищи в столовых оставляет желать лучшего и не всегда соответствует положенным нормам, - рассказал представитель Народной милиции.

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