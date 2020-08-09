Алексей Муратов прокомментировал заявления Леонида Кравчука о Донбассе. Фото: ОД «ДР»

Заявления нового полпреда Киева на минских переговорах Леонида Кравчука направлены на продолжение политики украинских властей по затягиванию процесса урегулирования. Такое мнение высказал руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

- Уже первые заявления Леонида Кравчука, который недавно возглавил украинскую делегацию на переговорах Контактной группы, дают понять, что Киев продолжит ту же деструктивную политику затягивания переговорного процесса, попыток ревизии и уклонения от взятых на себя обязательств. Так же Кравчук не представил ничего нового. С одной стороны декларируется готовность идти на компромиссы, а с другой за «компромиссами» скрывается все та же неспособность Киева выполнить политическую часть Минских соглашений и предоставить ДНР и ЛНР особый статус, - отметил Муратов.

Предложенные Кравчуком «специальный режим управления» и «свободная экономическая зона» без закрепления в конституции Украины не дают достаточных гарантий для реализации выбранного народом Донбасса курса и обеспечения безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дневник соцработника – 4 «Принимайте все с добротой, но не возвращайтесь к тем, кто поломал вам кости!»

Можно найти что – то хорошее даже там, где его нет (подробнее)