В Макеевке на шахте травмирован горняк

В Макеевке шахте травмирован горняк Фото: Евгения ГУСЕВА

В Макеевке шахте «Горняк-95» травмировало горняка обвалившейся породой. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- Во время проведения работ по выемке угля выпавшим куском породы травмирован 35-летний горнорабочий угольного предприятия «Горняк-95» в Макеевке. Горноспасатели Макеевки подняли пострадавшего на поверхность и транспортировали в лечебное учреждение города, - говорится в сообщении МЧС.

В спасении пострадавшего горняка участвовали 24 сотрудника МЧС.

Это уже не первое происшествие на шахтах ДНР. В июне на шахте «Холодная Балка» в Макеевке в результате выпадения пород кровли погиб горняк, а на «Комсомолец Донбасса» в Кировском – два шахтера травмированы. Еще ранее был травмирован горнорабочий на шахте в городе Ждановка к югу от Енакиево.

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