10 августа в Донбассе откроется КПВВ «Еленовка»

В Донбассе КПВВ «Еленовка» откроется 10 августа Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

10 августа жителей ДНР будут пропускать через контрольный пункт въезда и выезда «Еленовка» на линии соприкосновения между Республикой и подконтрольной Киеву территорией. Об этом сообщили в Межведомственном оперативном штабе Республики по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

- В понедельник, 10 августа 2020 года, КПВВ «Еленовка» с 9.00 до 18.00 будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд, – говорится в сообщении штаба.

Для въезда в ДНР необходимо разрешение межведомственного штаба, а для выезда - украинская прописка. При этом все лица, прибывшие в Республику со стороны Украины, подлежат обязательной обсервации в учреждениях здравоохранения ДНР не меньше двух недель.

Сейчас гуманитарный коридор на линии разграничения под Донецком работает по понедельникам и пятницам. В предыдущий раз, 7 августа, через Еленовку приехали 190 человек.

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