Погода в Донецке на день: 9 августа будет солнечно и до +30 градусов

В Донецке будет солнечная жаркая погода Фото: Юрий СОБОЛЕВ

9 августа в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается солнечная погода. Без осадков. Утром температура воздуха составит от +18 до +22 градусов. Днем воздух прогреется до 28 — 30 градусов выше нуля. Вечером ожидается +25... +23.

Ветер будет дуть в северо-восточном направлении со скоростью от 3 до 5 м/с.

9 августа празднуется день памяти одного из самых почитаемых православных святых – великомученика Пантелеймона. В старину в этот день принято было ходить в гости, а работать считалось большим грехом. По народным приметам в том месте, где радуга опустилась в воду, пойдет дождь. Утки раскричались и расплескались в воде – жди плохой погоды. Преобладающий в радуге красный цвет предвещал ветер.

По прогнозам синоптиков 10 августа сохранится жаркая погода - днем до 30 градусов. Ночью будет 17-19 градусов тепла. Переменная облачность. Без осадков.

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