В Донбассе пьяные солдаты ВСУ отняли у жителя машину и избили сотрудников ВАИ

Украинские военные, которым запретили стрелять на передовой, находят новые для себя развлечения. Фото: Фейсбук/93 бригада

Украинские военные, которым запретили стрелять на передовой, находят новые для себя развлечения. Сержант и пятеро солдат отняли у жителя машину, избили сотрудников военной автоинспекции. А еще пытались обчистить магазин в Рубежном.

- Около 00:30 часов 8 августа при попытке вскрыть продуктовый магазин патрулем ВАИ была задержана группа военнослужащих новоприбывшей 14-й механизированной бригады. Они были пьяны и затеяли драку с сотрудниками ВАИ. Пришлось вызывать военную полицию для усмирения буйных бойцов, - рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В итоге двое автоинспекторов попали в больницу с травмами различной степени тяжести, один из нападавших получил черепно-мозговую травму. Но и это не все.

Позже выяснилось, что автомобиль Daewoo Sens, на котором пьяные бойцы приехали к магазину, они отняли у жителя города Рубежное, занимавшегося частным извозом. Инцидент произошел у кафе-бара «Цезарь», где солдаты выпивали.

- Они обратились к водителю с требованием отвезти их в ближайший магазин. Но таксист отказал пьяной ватаге – «вас слишком много». За это жителя избили и забрали его машину, - сообщил Филипоненко.

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