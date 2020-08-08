В ДНР упростили жителям временный ввоз транспорта, зарегистрированного за границей

Владельцам автомобилей с иностранными номерами облегчили жизнь Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Народный Совет ДНР 7 августа принял сразу в двух чтениях поправки в закон «О таможенном регулировании». Документ разрешает владельцам автомобилей с иностранными номерами оплатить пошлину в течение года.

- В настоящее время по объективным причинам многие граждане Республики не имеют возможности вывезти временно ввезенные автомобили личного пользования, зарегистрированные на территории иностранного государства, в последний день срока действия оплаты таможенной пошлины, - прокомментировала необходимость поправки председатель комитета НС по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

Напомним, что граждане ДНР, которые приобрели транспорт с иностранными номерами и ввезли его в Республику, должны оплатить госпошлину — всю сумму сразу, или по частям в течение максимум 10 лет. В случае рассрочки автовладельцам приходилось ежегодно пересекать границу и возвращаться, оплачивая на таможне очередной транш. При этом требовалось это делать в тот день, когда впервые было завезен автомобиль. Иначе ждал большой штраф.

Теперь же, гражданин может вывезти автомобиль и заплатить госпошлину в удобный для него день в течение года, заранее подав заявление в соответствующие службы. Но при этом в следующий раз придется ориентироваться на дату последней поездки.

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