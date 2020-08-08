От бледно-розового до красного: в Донецком ботаническом саду зацвели великолепные канны

Их великолепие никого не оставит равнодушным. Фото: Ботанический сад Донецка

В Донецком ботаническом саду цветут канны.

Это великолепные цветы, которые поражают своей красотой и огромным разнообразием насыщенных ярких оттенков. Они могут похвастаться цветовым диапазоном от бледно-желтого до оранжевого, красного, а также всеми оттенками розового.

Есть древняя легенда, согласно которой цветок канны впервые вырос на месте костра, на котором сожгли мирный договор. Это привело к развитию жестокой войны. Считается, что ярко-красные цветки – символ крови, которую пришлось пролить за победу, или же языки этого пламени.

В Ботаническом саду коллекция «Канны» начала формироваться с 1977 года. За это время интродукционное сортоизучение прошли более 60 сортов канны садовой.

Фото: Ботанический сад Донецка

Сегодня коллекция включает 3 вида и 17 сортов, разнообразных по габитусу, окраске листьев и цветка.

И выходные дни - прекрасный повод увидеть все это великолепие собственными глазами.

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