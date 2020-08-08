Три года тюрьмы могут дать анестезиологу из Мариуполя, по вине которого в стоматологии умер двухлетний мальчик

Доказать факт врачебной ошибки сложно, поэтому работа следователей заняла три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В подконтрольном Украине Мариуполе передали в суд уголовное дело на женщину-анестезиолога частной стоматологии, из-за действий которой скончался 2-летний мальчик.

Трагедия случилась 22 июля 2017 года. Родители привели 2-летнего Олега на лечение в частную стоматологическую клинику, в которой применяют метод медикаментозного сна. Малышу был введен общий наркоз. Во время лечения у ребенка наступила клиническая смерть, реанимировать мальчика не удалось. В бессознательном состоянии «скорая» госпитализировала его в больницу, где медики констатировали биологическую смерть.

- Доказать факт врачебной ошибки сложно, поэтому кропотливая работа заняла три года. Следователи провели большое количество следственных и розыскных действий, тщательно изучили действия каждого медицинского работника, проверили законность деятельности медиков и происхождения препаратов, – рассказали в пресс-службе украинской полиции.

В ходе судебно-медицинских экспертиз было установлено, что к трагедии привели именно действия врача-анестезиолога.

- Мальчик погиб из-за асфиксии – бинт перекрыл доступ кислорода в организм ребенка, – отметили в полиции.

52-летнюю женщину обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему). Ей грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или до 3 лет лишения свободы.

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