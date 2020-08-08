Мошенник выманил у жительницы ЛНР 28 тысяч рублей за освобождение сына от уголовной ответственности

Афериста подозревают по многих подобных преступлениях. Фото: МВД ЛНР

Сотрудники МВД ЛНР задержали в Алчевске телефонного мошенника, вымогавшего деньги у жителей под предлогом освобождения их родственников от ответственности.

- В городской отдел внутренних дел Брянки обратилась 64-летняя жительница с заявлением о том, что неизвестный мужчина под предлогом освобождения сына от уголовной ответственности, мошенническим путем завладел ее денежными средствами в сумме 28 тысяч рублей, - сообщили в центре общественных связей МВД ЛНР.

- Раздался звонок, и я услышала голос сына. Он сказал, что попал в неприятную ситуацию. Но не виноват. Тебе сейчас объяснит человек. Сотрудник полиции сообщил, что сына задержали - он должен был передать в Россию пакет с коноплей. Ему грозит семь лет тюрьмы. Проблему можно уладить за 400 долларов (28 тысяч рублей). Деньги можно отправить через терминал, - рассказала Ирина Петренко.

Ирина Петренко перечислила вымогателю 28 тысяч рублей. Фото: МВД ЛНР

Сотрудники угрозыска задержали 37-летнего ранее судимого жителя. Он признался в совершении этого преступления. Изъяты вещественные доказательства. Более того, задержанный подозревается в совершении ряда мошеннических преступлений на сумму более 150 тысяч рублей в Первомайске, Брянке, Славяносербском районе и поселке Фрунзе.

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