В Мариуполе паук-волк убил кота

Пауки рода Alopecosa предпочитают сухой климат. Фото: otvet.mail.ru

На окраине подконтрольного Киеву Мариуполя в поселке Моряков кот умер от укуса паука. Членистоногий вцепился в домашнего любимца и ужалил его. Через некоторое время у кота начались судороги, он еле дышал и потом умер.

Хозяин умершего домашнего животного отловил паука и принес в лабораторный центр. там выяснили, что членистоногий относится к роду Alopecosa – пауки-волки.

- Все пауки ядовитые, но не все смогут прокусить кожу человека. Для животных яд более опасен, – отметила энтомолог Мариупольского лабораторного центра Людмила Доценко.

Кстати, в центре отметили, что это первый случай, когда обращаются к ним люди по поводу укуса пауком домашних котов или собак.

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