Украинские военные минируют территорию вблизи передовой. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Представители оборонных ведомств ДНР и ЛНР сообщили о том, что украинские военные установили почти 80 противотанковых мин на автодорогах Донбасса.

- Противник продолжает проводить беспорядочное минирование территории. Выявлена 31 противотанковая мина, установленная поперек дороги в районе села Березовое к югу от Донецка, в зоне ответственности 53-й отдельной механизированной бригады, — сегодня со ссылкой на данные разведки сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Кстати, село Березовое находится рядом с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».

Также киевские силовики установили 48 противотанковых мин ТМ-62 вблизи автодороги М-03 в районе поселка Луганское. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Он отметил, что данный факт минирования подтверждается наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, с 27 июля в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Украине, ДНР и ЛНР запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие. Также под запретом любые наступательные действия, в том числе стягивание техники к фронту, минирование и дополнительное инженерное оборудование позиций.

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