Коронавирус в ЛНР: За три дня заболели COVID-19 шестеро жителей Республики

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в ЛНР в минувшие трое суток заболели шестеро жителе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего по состоянию на 09:00 8 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 622, - говорится в сообщении.

591 человек полностью излечился от опасной инфекции и был выписан из больниц - с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус.

Также отмечается, что за прошедшие дни летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 15 человек.

Напомним, что в Минздраве ЛНР 5 августа сообщали о 616 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество вылечившихся тогда составляло 586 человек.

Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась.

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