Погода в Луганске на день: 8 августа столбик термометра поднимется до +32

8 августа столбик термометра поднимется до +32 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

8 августа в Луганской Народной Республике ожидается жаркая погода. По прогнозу синоптиков столбик термометра поднимется до +32 градусов выше нуля.

- С 21.00 7 августа до 21.00 8 августа на территории ЛНР ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-19, днем 27-32 градуса тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 17-19 градусов выше нуля, днем – 30-32 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 17-19 градусов ночью и 29-31 градус выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 16-18 градусов тепла ночью до плюс 29-32 градусов днем.

Народный прогноз погоды: 8 августа отмечается день священномученика Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомедийских. У наших предков это было время сбора трав в лекарственных целях. В прежние времена заметили, золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта - к хорошей погоде.

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