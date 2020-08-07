Погода в Донецке на день: 8 августа сохранится жаркая погода

Погода в Донецке 8 августа будет жаркой
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В субботу, 8 августа, погода в столице Донецкой Народной Республики будет жаркой. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 31 градусов выше нуля.
- Небо в Донецке будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками., - говорится в сообщении синоптиков
Отмечается, что день пройдет без осадков.
Утром температура воздуха покажет 19 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется – до 31 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 26 градусов тепла.
Скорость ветра до 4,1 метров в секунду.
Народный прогноз погоды: 8 августа отмечается день священномученика Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомедийских. У наших предков это было время сбора трав в лекарственных целях. В прежние времена заметили, золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта - к хорошей погоде.
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