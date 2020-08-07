Вывозил из зоны «ООС» оружие и продавал: В Украине задержан сотрудник СБУ

Сотрудника СБУ задержали при попытке сбыта оружия. Фото: штаб "ООС"

В Харькове при попытке продажи оружия и боеприпасов, вывезенных из так называемой зоны «ООС» был задержан сотрудник службы безопасности Украины. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Старшего прапорщика СБУ подозревают в продаже автомата АКС-74, пяти магазинов к нему и более 1,2 тысячи патронов калибра 5,45 миллиметров за полторы тысячи долларов, - рассказал он.

Филипоненко сообщил, что месту службы задержанного начата проверка.

- По имеющейся у нас информации от источника в главном управлении СБУ, в разработку попали несколько должностных лиц из командования оперативно-тактической группировки ВСУ «Север», откуда, предположительно, и прибыло данное оружие, - говорит представитель НМ ЛНР. - Предполагается, что на территории Харьковской области действует целая сеть по продаже оружия из зоны «ООС», курируемая непосредственно членами руководства Харьковского отделения СБУ.

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