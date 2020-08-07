Глава МИД ДНР: Киев затягивает процедуру составления нового списка для обмена пленными

Киев затягивает процесс составления списков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Министр иностранных дел, полномочный представитель Донецкой Народной Республики на переговорах в Минске, Наталья Никонорова обвинила Киев в затягивании процедуры составления нового списка для обмена

- Для его формирования украинская сторона не подтвердила местонахождение ни одного человека, - говорит Никонорова. - Донецк со своей стороны двумя месяцами ранее выполнил свою часть договоренностей.

Глава МИД Республики отметила, что освобожденные из украинского плена люди продолжают уголовно преследоваться, а их права и свободы в полной мере не восстановлены.

- Мы сталкиваемся с ситуацией, когда украинские представители включают в списки лиц, находящихся на данный момент в розыске, хотя они никак не подлежат обмену, - говорит министр. - При этом включения в списки тех граждан, которые действительно должны в них быть, происходит очень выборочно: украинские переговорщики изобретают некие категории, которым якобы отказано в обмене, хотя в Комплексе мер четко прописана простая и понятная формула — обмен должен быть осуществлен по формуле «всех на всех».

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