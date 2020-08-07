Жители ЛНР стали больше заниматься спортом

Спортсменов в Республике стало больше Фото: Алена МАРТЫНОВА

Все больше жителей Луганской Народной Республики начинают заниматься спортом. По данным спортивного ведомства ЛНР, количество систематически занимающихся физкультурой и спортом с начала с 2020 года увеличилось почти на 20 тысяч человек

- На конец декабря 2019 года число систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей Республики составляло больше 227 тысяч человек, - сказал министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров. - В 2020 году количество жителей Луганской Народной Республики, занимающихся физической культурой и спортом, выросло почти на 20 тысяч в сравнении с прошлым годом и составляет около 245,5 тысяч человек

Напомним, руководитель ведомства сообщил об открытии «Футбольной школы для детей и молодежи».

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При этом риски и нагрузка на медработников по-прежнему остаются высокие (подробности)