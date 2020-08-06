Медики ЛНР приняли меры для предотвращения второй волны коронавируса

Нагрузка на медработников по-прежнему высоки, однако врачи ЛНР с честью выполняя свой долг. Фото: Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медики ЛНР приняли меры для предотвращения второй волны заболеваемости в Республике. Об этом заявил председатель комитета Народного Совета по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики, семьи, молодежи, спорта и туризма Иван Санаев.

— Были оперативно приняты меры по перепрофилированию учреждений здравоохранения, локализованы очаги заболевания, налажена доставка инфицированных людей в учреждения здравоохранения. Также стоит отметить, что на достойном уровне проводится противоэпидемическая работа. Приняты меры дальновидного характера, которые нацелены на недопущение второй волны заболеваемости жителей Республики, — говорится в сообщении.

В результате слаженной работы медикам ЛНР удалось снизить темпы роста заболеваемости COVID-19 среди жителей . Но борьба все еще продолжается. Нагрузка и риски среди медработников все еще высокие. А по итогам тестов на коронавирус за прошедшие сутки выявлено еще пять случаев COVID-19.

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