Коронавирус в ДНР, последние новости на 6 августа 2020 года: За сутки COVID-19 был выявлен у 45 человек

По состоянию на утро 6 августа коронавирус был выявлен у 85 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня Фото: Артем КИЛЬКИН

По актуальным данным на утро 6 августа коронавирус в ДНР был выявлен у 48 человек, из них три – недавно прибыли по гуманитарному коридору из Украины, один – из Российской Федерации, десять медицинских работников, остальные – местные жители, которые контактировали с ранее заболевшими. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 1. Кроме того, зарегистрировано 3 летальных случая – мужчина в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 92 и 62 лет, — говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на утро 6 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР насчитывается 1914, из них на лечении находятся 943 пациента, выписаны 860 человек, летальных случаев – 111.

Добавим, что Донецкая Народная Республика и Украина на линии соприкосновения в Донбассе смягчили ограничительные меры, которые призваны сдерживать темпы распространения COVID-19. Теперь гуманитарные коридоры осуществляют пропуск граждан два раза в неделю. Но медики местные медики продолжают выявлять новые случаи COVID-19. Так, по состоянию на утро 6 августа коронавирусная инфекция выявлена у 85 человек, прибывших из Украины по гуманитарному коридору, начиная с 25 июня.

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