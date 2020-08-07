Работа в Луганске 2020: 13 августа пройдет ярмарка вакансий

Ярмарка вакансий начнется в 9.30
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Для желающих найти работу в Луганске 2020 в столице Луганской Народной Республики проведут ярмарку вакансий. Об этом сообщили в городской администрации.
- Территориальное отделение Фонда социального страхования на случай безработицы ЛНР 13 августа проведет в Луганске ярмарку вакансий для граждан, ищущих работу, - говорится в сообщении.
Отмечается, что вакансии будут предлагать представители луганских предприятий.
Ярмарка вакансий будет проходить по адресу: Луганск, улица 50-летия образования СССР, 22-б (остановка транспорта «Донбасс»). Начало в 9.30.
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