Работа в Луганске 2020: 13 августа пройдет ярмарка вакансий

Ярмарка вакансий начнется в 9.30 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Для желающих найти работу в Луганске 2020 в столице Луганской Народной Республики проведут ярмарку вакансий. Об этом сообщили в городской администрации.

- Территориальное отделение Фонда социального страхования на случай безработицы ЛНР 13 августа проведет в Луганске ярмарку вакансий для граждан, ищущих работу, - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакансии будут предлагать представители луганских предприятий.

Ярмарка вакансий будет проходить по адресу: Луганск, улица 50-летия образования СССР, 22-б (остановка транспорта «Донбасс»). Начало в 9.30.

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