Погода в Луганске на день: 7 августа погода в столице обещает быть солнечной и жаркой

За последние 130 лет температура воздуха 7 августа в Луганске поднималась максимум до 36 градусов тепла Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода на 7 августа по прогнозу синоптиков в Луганске не будет сильно отличаться от предыдущего дня. Климатическая обстановка в этом регионе очень стабильная. С самого утра и до вечера будет ясная погода, небо без единого облачка. Так что осадков точно ожидать не стоит.

Утром температура будет 21 – 27 градусов. Днем воздух прогреется до 32 градусов тепла. А вечером опустится до 25 градусов. Ветер будет дуть в северном направлении, местами возможны порывы до 11 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 7 августа отмечается Успение (кончина) правоверной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Наши предки на Успение предсказывать погоду на зиму: какова погода после обеда, такова зима после декабря. Также они наблюдали в этот день за аистами. Если за неделю до Спаса аисты начинают готовиться к отлету, то зима наступит рано и будет очень морозной. А вот весна, наоборот, теплая.

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