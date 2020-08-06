Суд ДНР вынес приговор по уголовному делу следователя-взяточника

Добавим, что ранее в ЛНР поймали на взятке сотрудника Минтранса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу о следователе межрайонной прокуратуры, которого обвиняют в вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— М. вымогал взятку с гражданина Б. и в дальнейшем её получил в размере 200 000 рублей РФ за неприменение к гражданину Б. задержания и избрание в отношении последнего меры пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу, которое находилось в производстве М., что входило в круг его должностных полномочий, — говорится в сообщении.

Следователя признали виновным. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере 12 миллионов рублей. Кроме того, он лишается звания юриста 1 класса и права занимать должности на госслужбе сроком на два года.

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